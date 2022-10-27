«Кризис — это тяжело, но это шанс». Лукашенко видит новые возможности для легкой промышленности

Президент Беларуси Александр Лукашенко в нынешней сложной обстановке, связанной в том числе с санкционным давлением, видит новые возможности для развития в стране легкой промышленности. Об этом он заявил, принимая с докладом о ситуации в отрасли председателя концерна "Беллегпром" Татьяну Лугину, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что с российского рынка в нынешних обстоятельствах ушли многие зарубежные игроки. Сократился импорт и в Беларуси. "Так это шанс занять вот эту нишу. На нашем основном рынке - российском. И на внутреннем рынке. Поэтому если вы за это время, как и другие отрасли, допустим, как сельское хозяйство, не подниметесь, грош вам цена. Сейчас уже вам никто не мешает. И вы вообще монополисты, у вас нет настоящей конкуренции. Вот в чем возможность этого сложного периода, - подчеркнул белорусский лидер. - Я всегда об этом говорю. Кризис - это тяжело, трудно, но это шанс, это возможность. И прежде всего для легкой промышленности. У нас же есть все. Ткани есть, швейные машины есть, квалифицированный персонал - и технологи, и руководители, и швеи, и другие, кто вяжет и еще что-то делает, - у нас все есть. Поэтому все завит от нас, как мы развернемся. И если у вас есть какие-то проблемы, вы скажите. Мы их сейчас решим. Сейчас их решать проще".

Александр Лукашенко отметил, что нацеленность на экспорт - это хорошо, но надо не забывать и о внутреннем рынке, который в свое время был отдан "непонятно кому". "Сюда возили от тряпья - секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тыс. предприятий легпрома, там у нас была дыра", - обратил внимание Президент.

На доклад вместе с Татьяной Лугиной были приглашены курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов и председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

О работе легпрома в условиях санкций

Александр Лукашенко начал встречу предложением обсудить "настолько ли она легкая (промышленность. - Прим. БЕЛТА), как порой нам кажется". Он поинтересовался, как работают предприятия в этот непростой санкционный период. "Хотя мы договаривались о том, что мы забыли о том, что есть какие-то сложности и трудности. Они обычные, преодолимые", - отметил белорусский лидер.

Он также обратил внимание, что вопрос стоит не просто о работе подведомственных концерну предприятий, но и всей отрасли легкой промышленности в целом. "Я об этом регулярно и постоянно предупреждал. У нас нет предприятий, как мы их часто называем, без ведомственной подчиненности. Все у нас в ведомстве. Потому что они в стране. Без излишнего, конечно, давления. Это ваше дело, как вы ими будете управлять. Но, тем не менее, какие у вас контакты, связи с частными негосударственными предприятиями, с предприятиями, которые не входят в ваш концерн? Как они работают?" - обозначил один из вопросов глава государства.

Об экспорте

Еще одна тема доклада - экспорт. "Как идет расширение географии поставок продукции в это время? Мы все говорим, что нарушены логистические цепочки. Это действительно так. Но, тем не менее, многие предприятия и даже объединения с успехом преодолели эти проблемы и выстроили новые пути поставок продукции потребителю. Поэтому экспорт - это основа нашей экономики. Каковы дела здесь?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

О внутреннем рынке и импортозамещении

Президент также обратил внимание на вопрос насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. "Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем сшить свою продукцию!" - отметил он.

В этом плане Александр Лукашенко отметил, что все пятеро участников встречи, включая его самого, одеты в отечественную одежду. "Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства", - сказал Президент.

О выполнении поручений

Одним из главных на встрече глава государства обозначил вопрос о выполнении ранее данных поручений. В том числе по этой причине на мероприятие был приглашен председатель КГК. "Чтобы здесь не было игры в одну корзину. У вас на контроле эти поручения. Я хотел бы знать, как они выполняются. У нас есть привычка такая волокитить эти поручения, пока Президент во второй или в третий раз не обратится в плане контроля", - пояснил Александр Лукашенко, обращаясь к Василию Герасимову.

В свою очередь глава Белстата, продолжил Президент, владеет ситуацией на внутреннем рынке в части легкой промышленности. "Тоже для того, чтобы мы очень откровенно и честно вели разговор. Цифры есть цифры. От них никуда не денешься. Это будет объективная оценка работы легпрома на внешнем и внутреннем рынках. Белстат видит все", - отметил глава государства.

"Давайте кратко, без приукрас. Как работаем, что не сделали, какие проблемы?" - пригласил Александр Лукашенко всех к откровенному и деловому разговору.