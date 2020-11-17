Кривошеев: ОБСЕ закрыла глаза на травлю и атаки на журналистов госСМИ Беларуси

В ОБСЕ не посчитали нужным отреагировать на факты травли и атак на журналистов государственных СМИ Беларуси. Об этом заявил председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сегодня на экспертно-медийном форуме "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще один вызов, с которым столкнулось наше медиасообщество, - это буллинг, травля и атаки на наших журналистов, - сказал Андрей Кривошеев. - На втором дополнительном совещании ОБСЕ мы приводили эти данные, мы направили доклад в специальные структуры ОБСЕ и специальному представителю по свободе слова. К сожалению, эти уважаемые господа не нашли времени и возможности на него отреагировать".

По данным председателя Белорусского союза журналистов, за последнее время получили в свой адрес угрозы более 400 сотрудников государственных СМИ Беларуси, а также их дети, семьи, близкие. "Были совершены физические атаки, насилие в отношении наших журналистов, то есть их избивали при исполнении ими служебных обязанностей, атаковали их дома, их личный транспорт. Шесть наших коллег получили серьезные проблемы со здоровьем: инфаркты и инсульты - вследствие этой травли", - сказал Андрей Кривошеев.

"Нас наши коллеги в регионе ОБСЕ успокаивают: мол, 30 стран Европы переживают те же тенденции, хейт в отношении журналистов. В том числе в странах развитой демократии: Германии, Франции, Италии. Но у них это действительно связано с пандемией коронавируса. У нас это начиналось как кампания травли вследствие пандемии, а потом было плавно дополнено травлей вследствие общественно-политической предвыборной кампании", - добавил председатель Белорусского союза журналистов.