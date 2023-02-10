Критическая ямочность

В редакцию обратился бобруйчанин Александр Сергеевич. Он рассказал, что любит заниматься спортом, выбирает здоровый образ жизни и часто ездит на машине поплавать в бассейне, который находится на территории ВСК «Лесной».

По его словам, на подъездном пути от поворота на 5-м километре Минского шоссе до «Лесного» образовались глубокие выбоины, появились ямы. «Ездить вообще стало невозможно!» – возмущенно комментирует житель Бобруйска.

Мы связались с представителями «Бобруйскжилкомхоза», чтобы получить официальный комментарий.

– 1 и 2 февраля на этом участке проводились ремонтные работы – устраняли критичную ямочность. В этом году в рамках текущего ремонта планируется сплошное асфальтирование всего подъездного пути к комплексу, начиная от поворота на 5-м километре Минского шоссе, – прокомментировали в отделе внешнего благоустройства государственного объединения «Бобруйскжилкомхоз».

Виктор Чабан