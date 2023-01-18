18 января Русская Православная церковь отмечает день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник.

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста.

Крещение Иоанна Крестителя имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя». Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, так как в этот день Бог явил Себя явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын — Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба.

Слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества, а второе название — сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить сочиво — пшеничный взвар с медом и изюмом. Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила строгий пост. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.

Всенощное бдение праздника Крещения состоит из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.

В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя. На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину — великим Иорданским освящением и называется крещенской.

Вкушается крещенская вода натощак, по ложечке, по чуть-чуть. Встал человек, перекрестился, испросил благословения у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял великую агиасму («агиасма», греч. — «святыня»). Если предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. А уж потом завтрак и прочие дела.

Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Часто духовники «прописывают» своим приболевшим чадам крещенскую водичку — каждый час по ложечке, с верой, конечно. Ею и умывать больного можно, и постель кропить. Правда, женщинам в критические дни принимать крещенскую воду не благословляется. Но это если женщина в остальном здорова. А если она больна, то даже сие обстоятельство роли не играет. Крещенская вода да будет ей в помощь!

Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник ее не надо. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Кроме того, капля святыни море освящает. Можно взять обыкновенную, неосвященную воду и добавить туда капельку крещенской, она вся и освятится.

Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость, а зачастую попросту разливается. Также есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой свое жилище с пением тропаря Богоявления.

По материалам calend.ru.