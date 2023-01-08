Крещение Господне у западных христиан

Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской Церкви, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Это событие евангельской истории, и его установление относится еще ко временам апостолов.

Во всех исторических церквях праздник Крещения привязан к древней дате праздника Богоявления, то есть к 6 января. В Православии он принадлежит к числу двунадесятых и отмечается 19 января по новому стилю (то есть по старому стилю – это 6 января). Причем «Богоявление» и «Крещение Господне» – это два названия одного праздника.

В отличие от Православия, в Католической церкви латинского обряда Богоявление и Крещение – это разные праздники, из которых Богоявление, празднуемое 6 января, посвящено воспоминанию прихода волхвов (или трех царей). Крещение же празднуется в первое воскресенье после праздника Богоявления и как бы завершает Рождественское время. Такой же традиции придерживаются в ряде протестантских конфессий.

Согласно евангельскому рассказу, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре (Ин.1:28), пришел Иисус Христос (в 30-летнем возрасте – Лк.3:23), чтобы принять крещение. Иоанн, сам много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, удивленно промолвил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На что Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», иначе говоря, волю Отца, и принял крещение от Иоанна. Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк.3:21-22).

Также согласно евангельскому рассказу, после крещения Иисуса «Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили [туда] и крестились» (Ин.3:23). А Иисус, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю.

Таким образом, Крещением всенародно было засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса. И Крещение Христово, свершившееся тогда, рассматривается всеми евангелистами как первое событие в Его общественной деятельности. Именно после него Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины.

Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Ведь принимая Таинство Крещения, человек становится сопричастными жизни Его, принявшего смерть на Кресте, чтобы освободить людей от греха. Поэтому принятие таинства Крещения является обязательным условием принадлежности верующих к Церкви.

По материалам calend.ru.