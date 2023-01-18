Кредиторская задолженность ОАО «Могилевсоюзпечать» на январь составила 7,17 миллиона рублей – антикризисный управляющий

О подробностях банкротства ОАО «Могилевсоюзпечать» сообщает Могилевское областное объединение профсоюзов.

Опасения о ликвидации старейшей организации по распространению периодики оправдались. ОАО «Могилевсоюзпечать» само обратилось в экономический суд Могилевской области с заявлением о признании себя банкротом. Уведомления об увольнении получили все работники предприятия, которым выплатят положенную денежную компенсацию. Последний рабочий день назначен на 23 февраля 2023 года.

Первые тревожные звоночки начались еще в 2018 году, когда у организации возникли трудности в расчетах с деловыми партнерами. Задержки выплат повлекли за собой штрафные санкции. За несколько лет неплатежеспособность “Могилевсоюзпечати” стала устойчивой, и к началу 2020 года чистый убыток от ее деятельности увеличился практически в 50 раз — с 19 до 900 тысяч рублей.

Уже в июне прошлого года, когда в киосках и торговых павильонах “Могилевсоюзпечати” заметно уменьшилось количество товаров, руководство не стало скрывать: организация на самом деле испытывает финансовые трудности. Однако их упорно считали временными, ведь ОАО имело торговую сеть из 224 точек. Далее монополисту в распространении периодики пришлось закрыть свои торговые объекты в нескольких районных центрах. После чего в Могилеве, Бобруйске и Чаусах остались лишь 43 магазина, киоска и павильона. Существенное минимизирование затрат многим вселяло уверенность, что организация выйдет из кризиса победителем. В тот момент она выживала за счет торговли различными мелкими товарами, включая табачные изделия, талоны и проездные билеты. Например, в некоторых киосках сигареты давали до 65% оборота.

Оптимизм не был утерян и когда акционерное общество уже не могло закупать весь прежний ассортимент товаров, но по-прежнему предлагало читателям республиканскую и местную прессу. Даже в тот период на предприятии уверяли, что о закрытии не может быть и речи, наоборот, в планах успешная работа и развитие.

А спустя месяц против “Могилевсоюзпечати” возбудили 289 дел о принудительном взыскании более 4 миллионов 800 тысяч рублей. На тот момент о себе заявили 523 кредитора, которые не могли вернуть свои деньги за предоставленный товар или оказанные услуги.

— Еще в сентябре прошлого года задолженность “Могилевсоюзпечати” по зарплате составляла более 43 тысяч рублей, — рассказал председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Владимир Цумарев. — Уже в декабре она погашена полностью — и 140 работников получили законные деньги. На данный момент 40 работников трудятся в режиме простоя с оплатой 2/3 тарифной ставки, а 60 человек находятся в вынужденных отпусках с частичным сохранением зарплаты по инициативе нанимателя. Дабы снизить негативные последствия работы в процессе ликвидации акционерного общества профсоюзные организации всех уровней проводят информационно-разъяснительную работу по соблюдению законных трудовых прав и социально-экономических интересов работников.

Как сообщил антикризисный управляющий «Могилевсоюзпечати» Владимир Новак, в январе этого года неоплаченная кредиторская задолженность ОАО составила 7,17 миллиона рублей, а имущества предприятия на сумму 6,94 миллиона рублей недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов.

К слову, только ленивый не задался вопросом, что привело организацию к столь плачевному итогу? Монополист в своей сфере деятельности, будто непотопляемый лайнер «Титаник», все-таки пошел ко дну в условиях отсутствия равных конкурентов.

— С открытием ликвидационного производства за два месяца уведомил людей об увольнении, — рассказал Владимир Новак. — Каждый из 112 работников в качестве компенсации получит трехмесячное пособие в размере средней заработной платы. Также в ближайшее время проведу дополнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности, после чего обнародую причины банкротства. Они будут названы, исходя из наличия или отсутствия признаков возможного нарушения законодательства.