Кражу велосипеда в Бобруйске раскрыли по банке с компотом

В милицию с заявлением о краже детского велосипеда обратилась бобруйчанка, жительница многоквартирного дома. Как сообщили в Управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области, навесной замок в двери подвального помещения был сорван и похищен, пропал и велосипед ребенка.

- Чтобы выявить следы, оставленные преступником, специалист Бобруйского межрайонного отдела Госукомитета судебных экспертиз обработал дверь и другие поверхности дактилоскопическими порошками. Его внимание привлекли две трехлитровые банки с компотом, стоявшие в общем коридоре за шкафом. Примечательно, что лимонно-апельсинового компота оставалось лишь на дне. Это дало основание предположить, что напитком мог утолить жажду вор, поэтому специалист обработал порошками и указанные банки, - рассказали в ведомстве.

На одной банке удалось выявить и изъять след пальца руки, который незамедлительно проверили по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы. Личность того, кто оставил след, установили – это ранее судимый 55-летний уроженец Бобруйска без определенного места жительства.

Похищенный велосипед у мужчины изъяли и вернули владельцам. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ареста.

mogilevnews.by