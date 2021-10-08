Кражу в Бобруйском районе раскрыли раньше, чем хозяин заявил о ней

В Бобруйском районе раскрыли дачную кражу в 4200 рублей раньше, чем хозяин заявил о ней. Как сообщили в УВД облисполкома, вечером 4 октября в милицию поступил звонок -неравнодушные граждане заметили на опушке леса недалеко от деревни Калиновка в канаве дорогостоящую сельскохозяйственную технику, прикрытую ветками.

Наутро сыщики задержали 36-летнего подозреваемого в совершении преступления. Ранее судимый бобруйчанин пояснил, что это именно он спрятал технику в канаве.

- Накануне мужчина приехал в деревню Маяк Бобруйского района погостить к родственнице. Случайно заметил, как дачник, проживающий по соседству, перед отъездом прячет сельхозтехнику в баню. Позже подозреваемый проник на территорию чужого дачного домовладения, сорвал замок с двери бани и похитил мотоблок и культиватор. Спрятал их в лесу, в полуторакилометрах от места кражи, - рассказали в УВД облисполкома.

Утром 5 октября хозяин техники вернулся на дачу и обнаружил пропажу. Он обратился в милицию и удивился, узнав, что имущество уже найдено. Мотоблок и культиватор на общую сумму 4 200 рублей вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело.