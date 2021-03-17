Кратковременные осадки и до +6°С. Погода на 18 марта

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - до 6 градусов тепла