Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 10 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 10 августа, в Беларуси будет переменная облачность. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с, днем при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 10 до плюс 16 градусов, а местами от плюс 7 до плюс 9 градусов. Максимальная температура днем достигнет 20-26 градусов тепла.