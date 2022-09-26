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Погода

Кратковременные дожди и туман: о погоде в последний понедельник сентября

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Кратковременные дожди и туман: о погоде в последний понедельник сентября

Слабый туман и кратковременные дожди обещают синоптики в последний понедельник этого сентября - 26 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В начале следующей недели ожидается стандартная осенняя погода: облачно с прояснениями. "Днем местами кратковременные дожди. Ветер днем южный, юго-восточный слабый до умеренного", - рассказали в Белгидромете.

Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

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