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Погода

Кратковременные дожди и грозы. Погода на 4 августа

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Кратковременные дожди и грозы. Погода на 4 августа

В среду ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-15 градусов, местами - плюс 7-9. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

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