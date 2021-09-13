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Погода

Кратковременные дожди и до плюс 21. Погода на 14 сентября

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Кратковременные дожди и до плюс 21. Погода на 14 сентября

Во вторник будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем - 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, местами - плюс 4-5. Днем будет 14-19 градусов тепла, по югу - до плюс 21

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