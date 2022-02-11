Кратковременные дожди и до +3 ожидается в Бобруйске 11 февраля
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Кратковременные дожди и до плюс трех ожидается в Бобруйске сегодня, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.
В пятницу в Бобруйске будет преобладать облачная погода. Местами кратковременные дожди. Слабый гололед. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный 3-6 м/с, местами порывы до 9 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1 до плюс 2 градусов, днем от плюс одного до плюс трех градусов.
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