Красота и чистота в любимом Бобруйске – дело общее!

Субботним утром сотни бобруйчан вышли на городские улицы и на прилегающие территории предприятий, чтобы навести порядок и потрудиться для благоустройства города. Люди сгребают опавшие листья, убирают на зиму высохшие цветы с клумб, подметают, садят деревья.

На улице Урицкого возле жилых домов около 30 работников предприятия «Теплоэнергетика» с граблями и лопатами дружно убирают листву.

– Весь наш коллектив принимает участие в городском субботнике, – рассказал директор Андрей Каташ. – Мы сегодня убираем не только улицу Урицкого. Еще очень много работников наводят порядок на территории котельных, которые дают тепло в город, на своих рабочих местах. Мы хотим, чтобы наш Бобруйск был светлый, чистый, красивый и ухоженный.

На субботнике трудятся около 280 работников ЖРЭУ Первомайского района. Во дворах на улице Лынькова шумно от работающей техники и гомона голосов. Задействованы ранцевые воздуходувки для уборки листьев, коммунально-парковые пылесосы, тракторы, самосвалы. К коммунальникам присоединяются жильцы близлежащих домов. Одна из них – Любовь Дроздова.

– Смотрю: выходят люди на субботник, дворники гребут листву, грузят в тракторы. И я тоже решила выйти и помочь. Почему бы и нет? У меня на даче сезонные работы уже закончены. Даже наш уважаемый Президент обращался к народу: приходите, помогайте, сейчас работы много, не сидите на лавочках. И я решила, пока здоровье позволяет, потрудиться на благо города, – говорит Любовь Борисовна.