Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 19 февраля из-за сильного ветра , сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые гололед и метель, на отдельных участках дорог гололедица. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный 7-12 м/с, ночью во многих районах порывы до 15-20 м/с, утром и днем - 17-24 м/с, местами, а по Брестской и Гродненской областям во многих районах порывы ветра 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет плюс 3-8, по югу страны до 10 градусов тепла.