«Красный пищевик» выпустил новую линейку жевательного мармелада

Так сильно об этом мечтали! И, наконец, свершилось! Первая линейка жевательного мармелада, произведенного на современном оборудовании в Славгороде, поступила в продажу и мечтает покорить ваши сердца. Имя этому сладкому шедевру – торговая марка TINKI.

TINKI – это племя, которое ведет охоту за желатинками в разных форматах: пингвины, динозавры, чудо-фрукты, червячки, медведи, бутылочки – все это тотемы дружных жителей племени. TINKI знают толк в развлечениях и умеют любую затею превратить в игру! Предлагаем вам познакомиться с ними поближе!

«Нашей задачей было создание яркого, вкусного и полезного продукта. Новая линейка мармелада – это яркость форм, новые сочетания вкусов с сохранением традиционно высокого качества, а также возможность окунуться в атмосферу игрового веселья», – комментирует процесс разработки новинки начальник отдела маркетинга ОАО "Красный пищевик" Олеся Трещенко.

Вместе с TINKY взрослые и дети могут отправиться в страну вкуса с фруктовыми реками и ягодными берегами. Ананас, грейпфрут, лимон, апельсин, вишня, яблоко, банан, кола, малина, персик, виноград, клубника – именно эти вкусы будут встречаться вам при знакомстве со сладостью. Натуральные ингредиенты сочетаются с приятной текстурой – еще никогда мармелад не был таким ароматным! Яркой и привлекательной, как и страна вкуса, является и упаковка новинки. На ней вы можете увидеть самих жителей – веселое племя TINKI, которое не даст вам скучать!

zefir.by