«Красный пищевик» проводит благотворительную акцию

Чтобы совершить маленькое чудо, вовсе необязательно обладать волшебной палочкой или лампой с всемогущим джинном. Достаточно иметь доброе сердце. Накануне самых чудесных зимних праздников каждый из нас может подарить частичку добра тем, кто в этом особенно нуждается.

Фабрика «Красный пищевик» в декабре дает старт самой доброй новогодней акции. Купив сладости в фирменных магазинах в Бобруйске по адресу улица Социалистическая 94, Витебске (проспект Черняховского, 1) и в Могилеве (улица Крыленко 4), вы можете поделиться лакомствами с воспитанниками детских домов. В торговых объектах будут установлены специальные корзины добра. Как только они наполнятся сладостями, корзины отвезут юным воспитанникам социальных учреждений.