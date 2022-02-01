«Красный пищевик» провел обучающий семинар для малого и среднего бизнеса

Встреча представителей франчайзинга и предприятия получилась насыщенной, событийной носила экскурсионно-обучающий характер, сообщают в пресс-службе ОАО "Красный пищевик".

28 января гости со всех регионов страны съезжались в Бобруйск, чтобы посетить сладкую фабрику. Поводы были весомыми: знакомились ближе, обсуждали перспективы развития, побывали с экскурсией на производстве и лично увидели, как изготавливаются самые популярные сладости. Конечно же, не обошлось без дегустации новых видов продукции, обучения и обмена опытом.

Оксана Сысой, начальник отдела фирменной торговли и франчайзинга:



– По итогам 2021 года «Красный пищевик» попал в десятку лучших франшиз Беларуси, что и неудивительно, ведь мы обладаем высокой узнаваемостью бренда и предлагаем нашим франчайзи полную поддержку с первого шага и до запуска торговой точки, помощь в подборе помещения, обучении торгового персонала, предоставляем рекомендации по размещению товара и многое другое.

То, что нам удалось собрать практически всех коллег и партнеров под сводами фабрики, на мой взгляд, огромный шаг в развитии сотрудничества и возможностей для движения вперед. Мы смогли поделиться наработанным опытом, выслушать проблемы, с которыми сталкиваются наши франчайзи, помочь им советом или действием. Многие из прибывших в Бобруйск впервые во время экскурсии увидели, как появляются на свет зефир ручной работы, мармелад и другие сладости, и это тоже замечательно – намного проще реализовывать продукцию, с которой ты знаком досконально. Я очень надеюсь, что подобные встречи станут нашей маленькой традицией, ведь намного продуктивнее и приятнее работать и общаться с людьми лицом к лицу, выслушивать их лично.