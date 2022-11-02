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Экономика

«Красный пищевик» примет участие в выставке «Food Expo Kazakhstan-2022»

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«Красный пищевик» примет участие в выставке «Food Expo Kazakhstan-2022»

Со 2-го по 4-е ноября в Казахстане, в городе Алматы, пройдет международная выставка FoodExpo Qazakhstan - одна из ведущих азиатских продовольственных выставок с международным участием. Компании со всего мира, последние тенденции, новые продукты, современные технологии производства и маркетинга - выставка собирает лучших из лучших. Среди участников и белорусское предприятие "Красный пищевик".

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