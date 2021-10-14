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Экономика

“Красный пищевик” представляет свою продукцию на Национальном форуме пищевой промышленности «FООD PROM»

zefir.by 83 0

“Красный пищевик” представляет свою продукцию на Национальном форуме пищевой промышленности «FООD PROM»

12 октября состоялся первый Национальный форум пищевой промышленности «FООD PROM». На деловой площадке в Минске собрались крупнейшие производители продуктов питания, представители государственных органов и бизнеса, среди которых и ОАО "Красный пищевик". Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Форум открыл серию мероприятий, направленных на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. Участники обмениваются опытом в применении передовых технологий производства и реализации продукции, а также развития партнерских отношений с торговыми организациями.

В рамках программы форума состоятся круглый стол, презентация и дегустация новых видов кондитерских изделий, детского питания, пищеконцентратной продукции и напитков. Кроме того, запланированы переговоры компаний-производителей с представителями сетевых организаций торговли.
Организатор форума – белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром".

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