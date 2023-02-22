«Красный пищевик» планирует выпуск жевательного зефира

Об этом рассказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц. Он также рассказал о других новинках на прилавках магазинов в 2023 году, сообщили в пресс-службе концерна.

"В 2022 году предприятия концерна освоили выпуск широкого спектра импортозамещающей продукции: от товаров здорового питания до продуктов быстрого приготовления, разрыхлителей теста, сухих пекарских порошков и панировочных смесей со специями", - сказал Александр Яковчиц.

По его словам, в категорию здорового питания входят продукты с повышенным содержанием белка, низкоуглеводные, обогащенные кальцием, витаминами, безглютеновые, без стабилизаторов, без консервантов и искусственных ароматизаторов, с клетчаткой, добавлением коллагена, молочной сыворотки.

Только в прошлом году предприятия кондитерской отрасли произвели более 30 тыс. т импортозамещающей продукции. В 2023 году планируется освоить выпуск новых глазированных конфет с печеньем и арахисом, нуги глазированной, конфет "Тоффиленд" с начинкой и с дробленым фундуком, глазированных конфет с мякотью кокоса - и это далеко не полный перечень разработок. С вводом фабрикой "Красный пищевик" новой производственной площадки в Славгороде расширился ассортимент мармелада, уже приступили к производству плотного фигурного жевательного мармелада. Начат выпуск жевательного зефира, похожего на маршмеллоу.

Кондитерская фабрика "Слодыч" планирует начать выпуск вафельных трубочек с начинкой, а "Спартак" порадует покупателей новинками в ассортименте плиточного шоколада.

Александр Яковчиц также рассказал о новых видах продукции, аналогов которой на отечественном рынке не было. Технологи "Гаммы вкуса" в прошлом году разработали и выпустили овощные крем-супы в упаковке тетрапак. Уже во втором квартале 2023 года их вкус смогут оценить белорусские покупатели.