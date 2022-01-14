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Экономика

«Красный пищевик» открывает фирменный магазин в Пинске

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«Красный пищевик» открывает фирменный магазин в Пинске

Островок для истинных сладкоежек будет располагаться по адресу: город Пинск, улица Первомайская, 156. Магазин будет работать ежедневно без выходных с 8.00 до 19.00. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Красный пищевик".

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