«Красный пищевик» открывает фирменный магазин в Пинске
zefir.by 33 0
Островок для истинных сладкоежек будет располагаться по адресу: город Пинск, улица Первомайская, 156. Магазин будет работать ежедневно без выходных с 8.00 до 19.00. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Красный пищевик".
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