“Красный пищевик” наладит выпуск жевательных конфет с жидкой начинкой в начале 2022 года

Ряд инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации предприятий кондитерской отрасли реализует концерн «Белгоспищепром». В том числе и на бобруйском ОАО «Красный пищевик».

В частности, по информации концерна, на предприятии ведется работа по созданию производства сахарных кондитерских изделий: базовых видов мармелада — на желатине, пектине, агаре и каррагинане, а также инновационной продукции — мармелада с витаминами и диабетического для людей, предпочитающих низкоуглеводные продукты питания. Полностью реализовать проект и выйти на промышленные объемы выпуска мягких жевательных конфет с жидкой начинкой планируется в начале 2022 года.

На предприятии также реализован проект по созданию линии глазированного зефира. Кроме того, на УП «Красный пищевик - Славгород» введен в эксплуатацию производственный участок по розливу меда с ежегодным объемом переработки до 300 тонн. Качественное сырье предприятие получает с собственной пасеки.

по материалам Mogilevnews