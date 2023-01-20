Красный лук. Польза для здоровья человека

Люди используют лук уже более пяти тысяч лет, выведено много его сортов. Красный, или салатный, лук, в отличие от своего белого сородича, не такой острый, поэтому его чаще применяют в кулинарии. Все сорта схожи по химическому составу, но польза и вред красного лука заслуживают отдельного внимания.

Состав и калорийность красного лука

Полезные свойства красного лука объясняются сложным составом, наличием витаминов, микроэлементов и эфирных масел. В ста граммах этого продукта содержатся:

400 мкг алюминия;

200 мкг бора;

3 мкг йода;

146 мкг калия;

23 мкг кальция;

10 мкг магния;

4 мкг натрия;

29 мкг фосфора.

Есть также в красном луке железо, кобальт, медь, марганец, фтор и другие. Он богат полезными незаменимыми аминокислотами — аргинином, лейцином, фенилаланином и триптофаном.

Состав его по БЖУ на 100 граммов:

белки — 1,1 г;

жиры — 0,1 г;

углеводы — 9,34 г.

Калорийность этого продукта не превышает 40 ккал, а значит, вред для фигуры от него минимален.

Основная польза овоща содержится в слоях, расположенных ближе к чешуе, поэтому нужно стараться счищать ее как можно меньше. Благодаря содержащимся в нем веществам красный лук может помочь в профилактике и борьбе с различными заболеваниями:

онкологическими, так как содержит антиоксиданты и кверцетин, значительно снижающие риск возникновения новообразований;

сердечно-сосудистыми;

простудными инфекциями, благодаря антоцианам, придающим красный цвет кожуре, ведь они обладают естественными антисептическими свойствами и помогают в борьбе с вирусами;

аллергическими реакциями, снимая их проявления, отек и спазмы.

Кроме того, польза овоща проявляется:

в улучшении секреторной способности желудка;

помощи в снижении содержания вредного холестерина в организме, благодаря полезным свойствам серы в его составе;

нормализации обмена веществ: красный сорт репчатого лука приносит пользу тем, кто хочет снизить свой вес;

борьбе с вредными паразитами: из овоща готовят средство для избавления от глистов;

перья красного лука приносят пользу деснам.

Эти полезные свойства делают красный лук желанным на столе, однако существуют и характеристики, имеющие особенности влияния на представителей разных полов.

При нагревании витамины разрушаются, поэтому лучше есть фиолетовый лук сырым, так от него будет больше пользы для организма!!!

Для женщин

Доказано, что большой список микро- и макроэлементов оказывает благотворное влияние на репродуктивную функцию женщины. Сок красного лука уменьшает вред, наносимый факторами окружающей среды, кроме того, пользу беременным и кормящим женщинам он принесет в качестве ценного источника полезных веществ, необходимых здоровью мамы и малыша.

Представительницы слабого пола применяют сок красного лука и в качестве укрепляющего средства для волос. Благодаря своим полезным свойствам овощ благотворно влияет на красоту локонов.

Для мужчин

Исследования показали, что красный лук несет неоценимую пользу для мужчин, так как способен повышать уровень главного мужского гормона — тестостерона. Ведь именно стабильный уровень выработки тестостерона придает мужчине уверенности в своей мужской силе.

Кроме того, сок красного овоща имеет свойство повышать иммунитет и помогает справиться с проявлениями хронической усталости, улучшает настроение. Как следствие, у мужчины повышается либидо, а значит и качество жизни в целом. Доказано также, что красный лук полезен курильщикам, поскольку помогает уменьшать вред от сигаретного дыма. Таким образом, употребление красного лука дает вполне ощутимую пользу мужчинам.

Для детей

Благодаря антоцианам в составе, красный лук укрепляет иммунитет и облегчает адаптацию малыша в детском коллективе.

А если ребенок склонен к аллергии, но хорошо переносит и любит лук, то ему будет полезным давать именно красный сорт — для снятия признаков аллергии и улучшения общего самочувствия.

Красный лук при беременности и грудном вскармливании

Женщинам, вынашивающим ребенка, важно питаться разнообразно. Употребляя красный лук, можно предотвратить развитие авитаминоза, кроме того, благодаря его полезным свойствам и богатому составу можно защитить будущего малыша от вирусных инфекций. Поэтому польза красного лука для беременных женщин очевидна.

Содержание в этом пряном овоще фитонцидов и полезных ферментов поможет будущей маме противостоять грибкам, а наличие фолиевой кислоты и эфирных масел поддержит правильный метаболизм и предотвратит возникновение отклонений развития у плода. Сок красного лука содержит магний, что решает проблему возникновения запоров у беременных женщин.

Кормящим мамам важно включать в свой рацион максимально разнообразные продукты, ведь так снижается риск возникновения у ребенка аллергии. Красный лук приносит пользу только в умеренных количествах, злоупотребление способно причинить вред организму.

Лечение красным луком

Народная медицина использует этот корнеплод как для лечения, так и в профилактических целях. Он помогает бороться с простудой, изгоняет глистов, очищает печень и улучшает секрецию желудка.

При простуде нужно взять сок из двух луковиц, добавить столько же меда, принимать по 1 ст. л. каждые три часа, без запивания. Такое средство не эффективно при обострении гастритов, чтобы не нанести вред слизистой желудка.

Боль и воспаление при повреждении связок, например, после интенсивных спортивных тренировок можно снимать с помощью компресса на основе красного лука. Для этого нужно измельчить головку, добавить сахар и соль.

Соком из красного лука можно облегчить зуд в местах укусов насекомых.

Овощ обладает мочегонными свойствами, его сок хорошо снимает отеки. Для приема следует залить стаканом кипятка три измельченные луковицы, настаивать 12 часов, пить по три столовых ложки трижды в день.

Печень избавляет организм от вредных веществ, поэтому ее необходимо периодически чистить. В этом также поможет красный лук. Полкило овоща прокручивают на мясорубке, добавляют стакан сахара и оставляют в темноте на десять дней. После чего процеживают сок и пьют по 50 мл перед едой. Такое лечение печени красным луком не наносит вреда и стоит недорого.

Этот сорт лука — находка для тех, кто хочет иметь густые и красивые волосы. Для этого полезно втирать в кожу головы сок, смешанный с водкой.

Основная польза красного лука находится ближе к шелухе, поэтому чтобы сохранить его лечебные свойства, нужно стараться снимать только верхний слой!

По материалам stiralkovich.ru.