Красный Крест приглашает принять участие в благотворительной акции “Елка желаний”

Первомайская и Ленинская районные организации Белорусского общества Красного Креста Бобруйска проводят благотворительную кампанию «Ёлка желаний», объявленную Могилёвской областной организацией БОКК по Могилёвской области.

Цель акции – оказать помощь многодетным, неполным, опекунским, приёмным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов в виде новогодних подарков.

Наши дети – это будущее нашей страны. Присоединяйтесь к нам! Поддержать инициативу можно, внеся пожертвования несколькими способами:

1. Через систему ЕРИП (единый код 444),

2. СМС-пожертвования для абонентов life:) и МТС на номер 553 с текстом 1477 333 СУММА,

3. Перечислением пожертвования Могилёвской областной организации БОКК г.Могилёв, ул.Первомайская,52 расчётный счёт BY20BLBB30150700202820001001, ОКПО 28321680 УНН 700202820,

4. Оказать помощь можно в виде натуральных продуктов питания.

Собранные средства будут направлены на формирование подарков для детей.

Кампания "Елка желаний" стартовала с 01.12.2020 года и продлится до 05.01.2021 года.

По вопросам проведения акции можно обращаться по адресу: г. Бобруйск, ул. Социалистическая, дом 76, телефоны: 8(0225) 70-97-15, 72-14-16.