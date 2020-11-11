Красный Крест предлагает принять участие в благотворительной акции «Ваша дапамога»

Первомайская и Ленинская районные организации Белорусского общества Красного Креста Бобруйска проводят благотворительную кампанию «Ваша дапамога».

Акция «Ваша дапамога» ставит цель улучшить качество жизни пожилых людей и инвалидов и привлечь внимание к их проблемам. Организаторы уверены: социально уязвимые категории граждан должны иметь возможность вести активную, интересную, насыщенную жизнь, чувствовать себя нужными и реализованными.

Поддержать кампанию «Ваша дапамога» можно, внеся пожертвования несколькими способами:

1.Через систему ЕРИП (единый код 444),

2.СМС-пожертвования для абонентов life:) и МТС на номер 553 с текстом 501 444 СУММА,

3.Перечислением пожертвования Могилёвской областной организации БОКК г.Могилёв, ул.Первомайская,52 расчётный счёт BY20BLBB30150700202820001001, ОКПО 28321680 УНН 700202820,

4.Оказать помощь в виде натуральных продуктов питания и овощей, средств гигиены.

Собранные средства будут направлены на оказание помощи одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Кампания стартовала с 01.10.2020 года и продлится до 05.12.2020 года.

По вопросам проведения акции можно обращаться по адресу расположения офиса БОКК г.Бобруйска: ул.Социалистическая, дом 76, телефоны: 8(0225) 70-97-15, 8(0225) 72-14-16.