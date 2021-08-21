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«Красно-черные» вырвали победу у гомельской команды на последней секунде встречи

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«Красно-черные» вырвали победу у гомельской команды на последней секунде встречи
В выездном матче с гомельским ГОБЖД футбольный клуб «Белшина» вырвал победу на последней секунде встречи. Счет матча - 2:3.
Подробности читайте в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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