«Красно-черные» вырвали победу у гомельской команды на последней секунде встречи
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Фотографии: Александр Анташкевич
В выездном матче с гомельским ГОБЖД футбольный клуб «Белшина» вырвал победу на последней секунде встречи. Счет матча - 2:3.
Подробности читайте в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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