Красиво, стильно и удобно. ОАО “Славянка” готово к школьному сезону

До начала учебного года остается меньше месяца, и с приходом августа родители уже задумываются к подготовке детей к школе. Готовятся к этому событию и наши предприятия. Так, бобруйская «Славянка» обновила 60 % ассортимента школьной формы. Над коллекцией трудятся не только швеи, но и художники, конструкторы, технологи.

– В основном используются поливискозные ткани с содержанием натуральных волокон, трикотаж, – рассказала начальник отдела маркетинга ОАО "Славянка" Наталья Суна. – Основное направление в коллекциях – актуальный сегодня стиль кэжуал.

За этот сезон выпущено и готово к реализации более 2000 единиц одежды. На «Славянке» стремятся доказать, что форма делового стиля – это не обязательно скучно и лаконично. Она может быть элегантной, яркой или нежной, привлекать внимание своим фасоном, как говорится – на любой вкус и цвет. Стоит отметить, что потребительский спрос растет на ассортимент нестандартных размеров, и его на предприятии тоже удовлетворяют.

– Если театр, как говорят, начинается с вешалки, то школа начинается с того, как дети одеты, – отметил директор предприятия Теймураз Бочоришвили. – Потому что форменная одежда всегда дисциплинирует учеников и готовит их к восприятию учебного процесса.

От 130 до 165 рублей – цена комплекта для мальчика, в него входит пиджак, брюки и жилет. Одеть девочку будет немного дешевле – самый дорогой наряд обойдется в 125 рублей. Стоимость же в целом на всю продукцию предприятия ниже рыночных цен. Потребительский спрос готовы удовлетворить в фирменном магазине. На вешалках в бутике 68 моделей, причем 40 из них – новинки.

Любят и покупают бобруйскую одежду не только в Беларуси. К 1 сентября уже выпущено 30 тысяч единиц ассортимента, из них 5,5 тысяч экспортировано в Россию. Последние поставки были в Ульяновскую область, дальше по плану – Москва. В планах на август произвести еще 6 тысяч единиц одежды на внутренний рынок и 5 тысяч для российского покупателя.