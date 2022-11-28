Кожемяко прогнозирует дальнейший рост взаимной торговли и приход в Приморье белорусских производителей

Губернатор Приморского края России Олег Кожемяко прогнозирует дальнейший рост взаимной торговли с Беларусью и развитие в регионе товаропроводящей сети белорусских производителей.

Олег Кожемяко обратил внимание, что правительственная делегация Приморья обязательно раз в год бывает в Беларуси, чтобы сверить, как идет взаимодействие по различным направлениям. "Встреча с руководителем Республики Беларусь всегда дает дополнительный импульс и придает ускорение всем процессам, которые здесь идут. Поэтому мы обязательно посещаем Республику Беларусь", – сказал он.

В числе обязательных мест для посещения делегацией Приморья стала выставка "Белагро", где достигаются важные договоренности о поставках продовольственной и сельскохозяйственной продукции, техники для АПК. И это дает свой положительный результат. Как сказал губернатор, приморцы распробовали белорусскую продукцию и за последние годы поставки продуктов питания из Беларуси в Приморье выросли в 8 раз (с 2019 по 2021 год). А по итогам 2022 года этот рост будет еще существеннее.

Олег Кожемяко обратил внимание на рост интереса и к продукции белорусских промышленных предприятий. Например, за 10 месяцев этого года Приморский край приобрел около 109 единиц техники, в том числе 21 автомобиль БелАЗ грузоподъемностью 130 т. Интерес вызывает также коммунальная техника и пассажирский транспорт. "Для нас интересны электробусы, – отметил Олег Кожемяко.

Кроме того, продолжается работа по созданию во Владивостоке сервисного центра, где на одной площадке будет представлено около 40 единиц различной техники белорусского производства. Вслед за этим будет развиваться товаропроводящая сеть белорусских предприятий, убежден губернатор: "За увеличением товарооборота обязательно, я думаю, придут и производители на приморскую землю, чтобы уже на месте обладать складскими запасами и работать, что называется, на реализацию". По его словам, на выставочной площадке найдется место для представления продукции других отраслей Беларуси, в том числе товаров легпрома. "Первый шаг в этом отношении мы уже делаем – создается выставочная площадка, в том числе для сервиса и продажи, на которой на первом этапе будет техника. Я думаю, что уже нужно для белорусских предприятий создавать какой-то централизованный склад (и мы в этом поможем), где бы могла быть на постоянной основе продукция, – сказал глава региона. – За этим будущее – в выстраивании и совместных предприятий по сельхозпродукции, и в том числе по тем представительствам и складам, которые могли бы быть на территории Приморского края для реализации продукции".

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси с Приморским краем России в последние годы динамично развивается. Товарооборот увеличился с $17,3 млн в 2020 году до $32,7 млн в 2021-м. По результатам 9 месяцев этого года он вырос еще почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около $40 млн. При этом экспорт вырос более чем вдвое и достиг $32,5 млн. Беларусь поставляет в Приморский край в основном грузовые автомобили, специфические товары, оборудование и устройства для фильтрования жидкостей или газов, сыры и творог, сливочное масло и сливки, строительные детали из пластмасс. Основу импорта из Приморского края составили части и принадлежности для автомобилей и тракторов, лекарственные средства, мука из мясных субпродуктов и рыбы, оксиды бора, электрические аккумуляторы.

Налажено сотрудничество российского региона со многими промышленными предприятиями Беларуси. В частности, за 9 месяцев этого года Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова экспортировал в регион силовые трансформаторы на $1,6 млн (в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Летом это белорусское предприятие подписало меморандум с Уссурийским авторемонтным заводом, по которому планируется организовать сборочное производство силовых трансформаторов в Приморском крае.

Источник: БелТА.