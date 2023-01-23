Костевич: на повышение пенсий в 2023 году будет направлено 2,5 миллиарда рублей

В этом году из бюджета Фонда социальной защиты на выплату пенсий планируют направить 18,8 миллиарда рублей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Ирина Костевич подчеркнула: из запланированной суммы 2,5 миллиарда рублей пойдут на повышение пенсий.

По словам министра, в декабре минувшего года пенсия по возрасту составила 670 рублей.

– Глава государства нам поставил задачу и на этот год сделать, если получится, три индексации. Задача поставлена, мы уже будем думать, как выполнить поручение Президента. Конечно, это все зависит от того, как будет работать экономика, – отметила Ирина Костевич.

Она напомнила о том, что с 1 октября 2022 года заработал механизм добровольной накопительной пенсии. По словам Ирины Костевич, белорусы уже заключили более 11 тысяч договоров.

– Мы видим большую заинтересованность, мы продолжаем эту работу, – рассказала она.