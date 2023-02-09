Костевич: Беларусь выдержала испытание пандемией без массовых увольнений и снижения доходов населения

Беларусь выдержала испытание пандемией без массовых увольнений и снижения доходов населения. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, выступая с видеообращением в ходе общей дискуссии на 61-й сессии Комиссии социального развития ООН. Текст видеообращения предоставили в пресс-службе министерства.

"К сожалению, пандемия повлияла на всю архитектуру социально-экономических отношений, - отметила Ирина Костевич. - В 2020 году в целях минимизации влияния пандемии в стране был принят ряд системных мер. Тем, кто трудился в режиме неполной занятости или находился в простое, обеспечивалась доплата до минимальной заработной платы".

Предприятиям предоставлялись льготы и преференции по налоговым и имущественным отношениям. Сохранены все социальные гарантии работникам, которые находились на больничном. Причем на их оплату направлено в два раза больше средств, чем в допандемийный период, отметила министр.

Ирина Костевич уверена, что такие системные меры привели к положительному результату. "На протяжении всего периода пандемии в Беларуси не было массовых увольнений, уровень безработицы составил в 2020 году всего 4%. Мы не допустили снижения доходов населения", - подчеркнула она.

По словам министра, важнейшей тенденцией в период пандемии стало активное использование в системе трудовых отношений новых гибких форм занятости. К тому же пандемия стала своего рода спусковым механизмом процесса цифровизации и ускорила переход к дистанционной работе. Этот формат не потерял своей актуальности, работники его оценили и активно используют. Поэтому на законодательном уровне предусмотрено расширение форм применения дистанционной работы.

Сессия Комиссии социального развития проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 6 по 15 февраля. Участники обсуждают вопросы обеспечения полной и производительной занятости и достойной работы для всех в качестве способа преодоления неравенства для ускоренного восстановления после пандемии COVID-19. В центре внимание также полное осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

По материалам belta.by.