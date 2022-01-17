Кошка проехала под днищем машины 150 километров из Бобруйска в Минск

О кошке-путешественнице рассказал 15 января на своей странице в Фейсбуке сотрудник одного из столичных автоцентров Сергей Гаврилко.

«К нам приехал котенок-путешественник! Из Бобруйска! Нашли на заднем мосту "Хайлакса" (это пикап от известного автопроизводителя. - Ред.). Теперь всей фирмой ищем новый дом для кошечки! Она проделала огромный и страшный путь: представьте себе 150 км под днищем автомобиля. Давайте сделаем ее жизнь яркой и позитивной. Надеемся, она подарит много радости тем, кто ее приютит», - подписал минчанин фотографии кошечки.

Постом поделились уже 109 человек, но любящий хозяин пока не нашелся. Пользователи Фейсбука отметили, что кошечка трехцветная, и это к счастью. Оставить ее в автоцентре нельзя.

- На сервисе ей будет некомфортно: шум, запахи, много людей и машин, - пояснил Сергей.

КП Беларусь