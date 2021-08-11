Корреспондент газеты «Бабруйскае жыццё» Людмила Любимцева заняла 2-е место в первом этапе республиканского конкурса «Наш общий дом»

Под эгидой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь проводится конкурс на лучшую публикацию на экологическую тематику. Приятно отметить, что в номинации «Наш общий дом» в категории профессионалы наша коллега Людмила Любимцева по итогам 1-го этапа республиканского конкурса заняла 2-е место. Коллектив УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё» и Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды поздравляют Людмилу Юрьевну, желают дальнейших творческих успехов и побед в конкурсах!

Отметим, что с итогами первого этапа указанного конкурса можно ознакомится на сайте Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в разделе «Пресс-центр»/ «Экологические конкурсы» или перейдя по ссылке: http://mogilevpriroda.gov.by/index.php/press-tsentr/respublikanskie-ekologicheskie-konkursy/item/423-itogi-konkursa.

Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обращает внимание, что в ежегодном республиканском конкурсе на лучшую публикацию на экологическую тематику в следующем 2022 году примут участие работы, опубликованные в СМИ в период с 15 мая 2021 года до 15 мая 2022 года, в соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 28 от 26 апреля 2006 года. Участие могут принять все желающие, опубликовавшие свои статьи о бережном отношении к природе и рациональном использовании природных ресурсов и направившие свои работы с информационным листом участника в Могилевский облкомитет природных ресурсов и охраны окружающей среды (212026 г. Могилев, ул. Орловского, 24Б) в срок до 15 мая 2022 года.

По всем вопросам, касающимся проведения конкурса, обращаться в Бобруйскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826 Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 95а, или по телефонам 74-54-57.