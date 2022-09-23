Короткое замыкание, утечка топлива, курение: 40 машин сгорели с начала года в Могилевской области

В Могилевской области с начала года пожарами уничтожены 40 автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"За 8 месяцев текущего года в результате пожаров уничтожены 40 автомобилей, - рассказали в региональном ведомстве. - Любой автомобиль представляет собой настоящий склад горючих материалов: бензин, масло, покрышки, резиновые шланги, пластиковые изделия. Все вышеперечисленное хорошо горит и быстро разгорается. Так, машина может сгореть дотла за 5-6 минут, причем неожиданно загореться может как старая, так и новая техника. Чаще всего причиной становятся короткое замыкание электропроводки, курение в салоне, утечка топлива, масла и их попадание на разогретые поверхности двигателя, а также неосторожности при ремонте".

Очередной пожар автомобиля произошел 23 сентября около 00.00, предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пострадал "Пежо 405" 1995 года выпуска, припаркованный по ул.Калиновского в Могилеве. В службу МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что из-под капота автомобиля шел дым. В результате пожара поврежден моторный отсек.

По словам спасателей, эффективно справиться с возгоранием в автомобиле поможет порошковый или углекислотный огнетушитель. Причем чем больше его объем, тем выше вероятность ликвидировать возгорание. Так, литровые огнетушители, которые обычно покупают для техосмотра, - плохие помощники в тушении. Также стоит помнить, что пожар в моторном отсеке нельзя тушить водой - это может вызвать короткое замыкание электропроводки, распространение горящего бензина и увеличение площади горения.

Сотрудники МЧС призывают автолюбителей не рисковать, если не получается справиться с возгоранием самостоятельно, и привлекать на помощь спасателей.