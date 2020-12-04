Британская вакцина. Санта – первый на прививку

Заместитель главврача Великобритании, профессор Джонатан Ван-Там провел в четверг пресс-конференцию, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы населения относительно вакцины Pfizer, которая накануне была одобрена британским регулятором для массового употребления. Первый этап вакцинации начнется в стране буквально в ближайшие дни.