Британская вакцина. Санта – первый на прививку

Заместитель главврача Великобритании, профессор Джонатан Ван-Там провел в четверг пресс-конференцию, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы населения относительно вакцины Pfizer, которая накануне была одобрена британским регулятором для массового употребления. Первый этап вакцинации начнется в стране буквально в ближайшие дни.
Эксперт ответил на наиболее часто заданные вопросы:
- Уже после первого этапа вакцинации масштабы госпитализаций и смертность от коронавируса в стране могут сократиться на 99%.
- Беременным женщинам прививка предложена не будет, так как нет достаточных данных о влиянии вакцины на ход беременности.
- Наличие различных аллергий у человека - не повод отказываться от вакцинации. Более четкие инструкции для этой категории населения будут предложены, как только производитель вакцины предоставит британским властям полный список составляющих компонентов препарата.
- Первыми вакцинацию пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа, после чего приоритетность, скорее всего, будет определяться по профессии человека. Например, учителя, медики и полицейские смогут получить прививку в первую очередь. Однако Ван-Там подчеркнул, что точного плана по этому вопросу у правительства пока нет.
- Известно, однако, что Санта-Клаусы попали в самую приоритетную категорию граждан и смогут вакцинироваться перед началом всех рождественских мероприятий. Американским Сантам повезло меньше: еще в ноябре стало известно, что они пойдут на прививку на общих основаниях - в соответствии с возрастом и основным видом деятельности. Тогда некоторые из них говорили, что очень разочарованы таким решением, так как им предстоит близкий контакт с сотнями людей.
- Бежать к пожилым родителям и родственникам сразу после получения вакцины строго не рекомендуется. Вакцинация будет проходить в два этапа. Второй укол необходимо получить по меньшей мере через 21 день после первого, и лишь на 7- 12 день после второй дозы организм получит иммунитет к вирусу.