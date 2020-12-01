Коронавирус в Беларуси. Статистика за 30 ноября
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В Беларуси на 30 ноября выздоровели и выписаны 114 тыс. 341 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрировано 136 тыс. 647 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 млн. 269 тыс. 576 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 158 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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