Коронавирус в Беларуси. Статистика от Минздрава
belta.by 37 0
За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1701 пациент с COVID-19, выписаны 1729. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 141 609 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 118 924 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1181 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 29 095 тестов. Всего в стране проведено 3 335 788 тестов.
также
-
Китайские ученые выяснили, где заражаются COVID-19 чаще всего
-
Коронавирус в Беларуси. Статистика от Минздрава
-
Еще 8 стран включены Минздравом в перечень государств, по возвращении из которых нужна самоизоляция
-
Эксперты сообщили, как долго носить многоразовые тканевые маски
-
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок