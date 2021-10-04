Коронавирус в Беларуси: статистика на 4 октября

Министерство здравоохранения опубликовало новые данные по распространению коронавируса в Беларуси. Количество инфицированных за последние сутки увеличилось на 1872.

По состоянию на 4 октября в республике зарегистрировано 545 848 случаев заражения COVID-19. При этом выздоровели и уже выписано 523 837 пациентов с ранее положительным тестом на коронавирус. Всего в стране проведено 8 637 860 тестов на COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерло 4 200 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.