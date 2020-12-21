Коронавирус в Беларуси. Ситуация за прошедшие сутки

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 944 пациента с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 282 пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 173 тыс. 523 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 151 тыс. 635 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 324 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 079 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 778 тыс. 152 теста.