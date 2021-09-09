Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 сентября

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1842 пациента с COVID-19, выписаны 1607.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 497 420 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 488 341 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 588 тестов. Всего в стране проведено 7 965 237 тестов.

Более 1 732 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 445 000 человек прошли полный курс вакцинации.