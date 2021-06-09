Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 1035. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 401 853 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 394 272 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2939 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 18 612 тестов. Всего в стране их проведено 6 466 165.

Более 641,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 345,5 тыс. прошли полный курс вакцинации.