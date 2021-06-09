Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 июня
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 1035. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 401 853 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 394 272 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2939 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 18 612 тестов. Всего в стране их проведено 6 466 165.
Более 641,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 345,5 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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