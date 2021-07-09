Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 июля. Официальная статистика
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1250 пациентов с COVID-19, выписаны 1335. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 425 804 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 418 920 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3236 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 733 теста. Всего в стране проведено 6 941 505 тестов.
Более 1,06 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 694,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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