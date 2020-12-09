Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 851 пациент с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 422 пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 152 тыс. 453 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 129 тыс. 950 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 тыс. 715 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 487 тыс. 468 тестов.