Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 августа
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписаны 532. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 454 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 448 752 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3541 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 11 682 теста. Всего в стране проведено 7 438 123 теста.
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