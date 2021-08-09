Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 9 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписаны 532. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 454 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 448 752 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3541 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 682 теста. Всего в стране проведено 7 438 123 теста.