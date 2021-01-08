Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1805 пациентов с COVID-19, выписаны - 2177. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 208 601 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 190 966 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1498 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 963 теста. Всего в стране проведено 4 114 543 теста.