Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1805 пациентов с COVID-19, выписаны - 2177. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 208 601 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 190 966 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1498 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 21 963 теста. Всего в стране проведено 4 114 543 теста.
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