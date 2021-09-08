Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 сентября
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1760 пациентов с COVID-19, выписаны - 1486.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 495 578 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 486 734 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3871 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 21 970 тестов. Всего в стране проведено 7 943 649 тестов.
Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 722 000 белорусов, из них свыше 1 430 000 прошли полный курс вакцинации.
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