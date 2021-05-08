Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1369 пациентов с COVID-19, выписаны 1419. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 367 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 358 261 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2622 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 895 тестов. Всего в стране проведено 5 976 984 теста.
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