Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 марта
107 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 930 пациентов с COVID-19, выписаны 713. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 296 441 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 287 197 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2047 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9872 теста. Всего в стране проведено 5 017 026 тестов.
также
-
Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 млн
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 марта
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 7 марта
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 6 марта
-
В мире за сутки выявили более 425 тысяч случаев заражения коронавирусом