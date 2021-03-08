Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 930 пациентов с COVID-19, выписаны 713. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 296 441 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 287 197 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2047 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9872 теста. Всего в стране проведено 5 017 026 тестов.