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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 июля

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 8 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1035 пациентов с COVID-19, выписаны 1173. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 424 554 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 417 585 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3225 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 292 теста. Всего в стране проведено 6 923 772 теста.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1,03 млн человек, из них более 681,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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